Dokumentation
Südtirol im Herbst
Saftig grüne Almwiesen, blau glitzernde Seen, goldgelb leuchtende Bäume und die schiefergrauen Dolomiten mit schneeweißen Gipfeln: Im herbstlichen Südtirol genießt Tamina Kallert die Natur.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 02.11.2026
- 14:45 - 16:15 Uhr
Ihre Reise durch die nördlichste Provinz Italiens beginnt auf dem Kronplatz, dem Hausberg von Bruneck, und endet im mediterranen Meran, wo Kaiserin "Sisi" omnipräsent ist. Unterwegs lernt die Moderatorin traditionsbewusste und moderne Südtiroler kennen.
In St. Ulrich im Grödnertal fährt Tamina Kallert mit einem jungen, innovativen Holzkünstler auf die Seiser Alm, die größte ihrer Art in Europa. Im Gadertal wandert sie zusammen mit zwei Musikerinnen, die sich von den ladinischen Sagen ihrer Heimat inspirieren lassen, im touristisch wenig erschlossenen Sarntal hilft sie bei der Latschenkieferernte und sieht bei der Ölproduktion zu. Emotional wird es, als Tamina Kallert in Bozen dem tiefgefrorenen Ötzi in seiner dunklen Eiskammer begegnet.
Moderne Architektur in 2.275 Metern Höhe: Das Corones Museum von Reinhold Messner auf dem Gipfel des Kronplatz ist in den Gipfel hinein gebaut – und gewährt großartige Ausblicke auf die Dolomiten. Schon vor 150 Jahren wurde in St. Ulrich im Grödnertal eine Hochschule für Holzhandwerker eröffnet. Tamina Kallert trifft einen jungen Holzschnitzer, der den traditionellen Stil weiterentwickelt hat und seine modernen Figuren mit Material aus der Natur veredelt.
In Bozen sprechen drei Viertel der Menschen Italienisch, und überall in der Landeshauptstadt ist ein südländisches Flair zu spüren – ganz besonders auf dem Markt. Alte Häuser stehen neben ganz modernen, in den mittelalterlichen Laubengängen haben sich schicke Boutiquen angesiedelt, und Ötzi, der Mann aus dem Eis, hat eine hochtechnisierte Ruhestätte gefunden.
Das mediterrane Klima in Südtirol und ein jahrhundertealtes, künstliches Bewässerungssystem bringen den Familienbetrieben in Europas größtem Äpfel- und kleinstem Weinanbaugebiet gute Ernten. Und entlang der so genannten Waale, durch die das Wasser von den Bergen fließt, verlaufen schöne Wanderwege. Auf der Südtiroler Weinstraße fährt Tamina Kallert nach Völlan zum Keschtnfestl – zum Kastanienfest, bei dem Brauchtum großgeschrieben wird.