Dokumentation
Südtirol im Flug - Luftige Sportarten im Aufwind
Der Aufstieg ist Mittel zum Zweck, ob zu Fuß oder mit Ski. Und der Gipfel ist nicht das Ziel.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.07.2026
- 01:20 - 01:45 Uhr
Wandern war gestern. Heute erobern Outdoorsportler:innen das alpine Gelände schneller, wagemutiger, einfallsreicher - einfach im Flug.
Es nennt sich etwa Speedriding, Hike and Fly oder auch Highlinen. Gemeinsam ist diesen Trendsportarten die luftige Komponente. Südtirol mit seiner vielfältigen Berglandschaft bietet da eine ideale Spielwiese. Steile Rinnen und tiefe Schluchten wollen auf moderne Art erobert werden. Für die junge Generation kann es scheinbar nicht halsbrecherisch und spektakulär genug sein.
Diese Produktion, gestaltet von Martina Juda, zeigt spektakuläre Aufnahmen der Südtiroler Bergwelt und sportliche Trends in der Luft.