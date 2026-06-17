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Das Bild zeigt eine Person, die mit einem Gleitschirm in der Luft schwebt. Die Perspektive ist von oben, sodass man die weite Landschaft darunter sehen kann. Im Hintergrund erstrecken sich grüne Hügel und Berge, die von einem dichten Wald bedeckt sind. Der Himmel ist blau mit vereinzelt weißen Wolken, und die Sonne scheint hell. Die Person trägt eine gefärbte Jacke und einen Helm, während die Hände triumphierend in die Höhe gestreckt sind. Der Gleitschirm hat eine zweifarbige Bespannung in Blau und Weiß mit einem gelben Streifen. Unten in der Landschaft sind geordnete Felder und Wohngebiete zu erkennen, die sich entlang der Mitte des Bildes erstrecken. Die gesamte Szene vermittelt ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer in einer beeindruckenden Berglandschaft.

Dokumentation

Südtirol im Flug - Luftige Sportarten im Aufwind

Der Aufstieg ist Mittel zum Zweck, ob zu Fuß oder mit Ski. Und der Gipfel ist nicht das Ziel.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.07.2026
01:20 - 01:45 Uhr

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Reisedoku

Reise

Wandern war gestern. Heute erobern Outdoorsportler:innen das alpine Gelände schneller, wagemutiger, einfallsreicher - einfach im Flug.

Das Bild zeigt eine schneebedeckte Berglandschaft in Südtirol. Im Vordergrund ist eine Person zu sehen, die mit Skiern und einem großen Gleitschirm, der sich über ihr ausbreitet, eine Abfahrt macht. Die Skifahrerin oder der Skifahrer steht auf einer schneebedeckten Fläche und hat die Arme ausgebreitet. Der Gleitschirm hat eine markante schwarz-gelbe Farbe und ist im Aufwind. Im Hintergrund erstrecken sich hügelige Berge, einige mit Bäumen bepflanzt, während andere steil und schneebedeckt sind. Der Himmel ist blau mit vereinzelten Wolken und die Sonne scheint hell, was eine klare und lebendige Atmosphäre schafft. Die Szene vermittelt ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer, typisch für moderne Outdoorsportarten. Die Beschriftung deutet darauf hin, dass es sich um Speedriding handelt, eine Aktivität, die Skifahren und Gleitschirmfliegen kombiniert.
Speedriding.
Quelle: Landesstudio Tirol

Es nennt sich etwa Speedriding, Hike and Fly oder auch Highlinen. Gemeinsam ist diesen Trendsportarten die luftige Komponente. Südtirol mit seiner vielfältigen Berglandschaft bietet da eine ideale Spielwiese. Steile Rinnen und tiefe Schluchten wollen auf moderne Art erobert werden. Für die junge Generation kann es scheinbar nicht halsbrecherisch und spektakulär genug sein.

Diese Produktion, gestaltet von Martina Juda, zeigt spektakuläre Aufnahmen der Südtiroler Bergwelt und sportliche Trends in der Luft.

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