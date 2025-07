Dokumentation

Städtetrip Rotterdam

Rotterdam ist wohl eine der Städte an der niederländischen Küste, die am meisten unterschätzt wird. In Rotterdam gibt es pulsierendes Leben, innovative Zukunftsideen und moderne Architektur. Inzwischen ist Rotterdam in den Top Ten der lebenswertesten Städte der Welt gelistet - aber was genau macht die Hafenstadt für ihre Bewohner so attraktiv? Reporterin Britta von Lucke will es herausfinden - und macht sich auf die Suche.

Datum: 06.08.2025