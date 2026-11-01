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Deutsche Ortstafel, Schweizer Flagge

Dokumentation

Sonderfall Büsingen

Deutschlands Insel in der Schweiz

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.11.2026
21:05 - 22:00 Uhr

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Reisedoku

Reise

Das 1’500-Seelen-Dorf am Hochrhein gehört politisch zu Deutschland, wirtschaftlich jedoch zur Schweiz, denn es ist vollständig von ihr umgeben.

Diese außergewöhnliche Lage macht die Gemeinde zur Exklave bzw. Enklave mit eigenem Staatsvertrag zwischen Berlin und Bern.

Trotzdem hat das Leben mit und ohne Grenze seine Tücken: Wer aus Deutschland nach Büsingen reist, tritt aus dem EU-Raum ins Schweizer Zollgebiet. Das sorgt bei Deutschen für Irritation, denn Waren aus ihrer Heimat müssen sie verzollen – nicht aber Waren aus der Schweiz.

Beide Nationen sind allgegenwärtig: Es gibt zwei Postleitzahlen, Währungen und Orientierungen – hin zu Deutschland oder hin zur Schweiz. Da prallen Sprachen, Mentalitäten, mitunter Welten aufeinander. Und es tauchen praktische Fragen auf: Aus welchem Land kommen Wasser und Strom? Welches Schulsystem gilt? Und ist die geerntete Frucht nun eine deutsche oder eine schweizerische?

Büsingen ist so teuer wie die Schweiz, die Steuern aber sind so hoch wie in Deutschland. Das liess viele wegziehen. Mit finanziellen Anreizen stemmt sich die Gemeinde dagegen – und versucht, den Staatsvertrag zu ihren Gunsten anzupassen. Allerdings verstehen sich Neuzuzüger:innen und Alteingesessene nicht zwingend. Auch das Gewerbe hat Mühe. Und dann gibt es noch den Zankapfel, dass einige Schweizer Bauern im deutschen Grenzgebiet Landwirtschaft betreiben.

Da drängen sich Fragen auf: Wie funktioniert Büsingen? Wofür steht es? Und was lässt sich daraus ableiten? An historischem Kontext soll es nicht fehlen: Wie konnte es überhaupt zu diesem Sonderfall kommen? Und was geschah hier während der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts?

Antworten liefert eine Reise zu Deutschlands Insel in der Schweiz. In einem Jahr, das für die Gemeinde ein neues Zeitalter einläuten soll.

Ein Film von Silvan Lerch.

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