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Das Bild zeigt ein traditionelles Szenario während des Almabtriebs im Alpbachtal, Tirol. Im Vordergrund stehen festlich geschmückte Kühe, die mit bunten Kränzen aus Tannenzweigen und Blumen verziert sind. Einige Kühe tragen auch geschmückte Decken. Eine der Kühe hat eine Glocke um den Hals. Im Hintergrund ist ein traditionelles, mehrstöckiges alpenländisches Gebäude zu sehen, das aus hellen Steinen und Holz besteht. Es hat einen Balkon, auf dem Blumen und Pflanzen stehen könnten. Der Himmel ist klar und blau, was auf einen schönen Tag hinweist. Die Szene vermittelt eine Atmosphäre von Tradition und Gemeinschaft, unterstützt durch die festlichen Farben und die fröhliche Gestaltung der Tiere, die eine zentrale Rolle in diesem Brauchtum spielen.

Dokumentation

Sommerreise durchs Alpbachtal

Dieser Film zeigt das Alpbachtal als eine Region, in der Natur, Tradition und Gemeinschaft eng miteinander verwoben sind.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.08.2026
10:00 - 10:45 Uhr

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Reisedoku

Reise

Menschen wie Katharina Hechenberger und Peter Schonner leben im Einklang mit der Bergwelt und pflegen altes Wissen mit Hingabe.

Das Bild zeigt eine junge Frau mit lockigem, blondem Haar, die an einem Holzstand steht, auf dem eine Prügeltorte zubereitet wird. Die Frau trägt ein graues T-Shirt und olivfarbene Hosen. Sie hält einen Stab in der Hand, mit dem sie die Prügeltorte, die auf einem langen Holzstab montiert ist, dreht. Unter dem Stand sieht man ein kleines Feuer, das brennt. Im Hintergrund erstrecken sich grüne Wiesen mit einigen Bäumen und einem Zaun aus Holz. Auf dem Boden sind auch einige Hühner zu sehen. Das Bild vermittelt eine ländliche, alpine Atmosphäre, die Tradition und handwerkliches Geschick widerspiegelt.
Belinda Mader backt eine Prügeltorte.
Quelle: embfilm

Historische Orte wie die Tiefenbachklamm erinnern an die harte Arbeit vergangener Zeiten, während der charakteristische Alpbacher Baustil regionale Identität sichtbar macht. Auch Handwerk und Kulinarik spielen eine zentrale Rolle - bei der Prügeltorte der Familie Mader oder der Küche auf der Holzalm.

Ein Höhepunkt ist der Almabtrieb, der als echter bäuerlicher Brauch mit kunstvoll geschmücktem Vieh gefeiert wird (Bild ganz oben). Persönliche Einblicke von der ehemaligen Skirennläuferin Eva-Maria Brem, runden das Bild einer alpinen Lebensweise ab, die bis heute lebendig geblieben ist.

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