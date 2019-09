Sommerfrische in Kärnten: Der Millstätter See

Der Legende nach wurde Millstatt, der größte Ort direkt am See, vom slawischen Karantanen-Herzog Domitian gegründet. "Dieser Domitian hatten einen abenteuerlustigen Sohn, der im See bei einem Sturm umkam. Domitian ließ aus Wut und Trauer 1.000 Statuen, "Mille Statue", aus einem Tempel entfernen und im See versenken. Man vermutet heute noch in den Tiefen des Millstätter Sees diese Schätze", weiß Monika Peitler, die künstlerische Leiterin im "Sagamundo - Haus des Erzählens" zu berichten. In diesem Museum werden die Sagen und Geschichten der Region bewahrt und weitererzählt.