Dokumentation
Sommerfrische in den Wiener Alpen
Es war sehr schön, es hat ihn sehr gefreut. Schon der Kaiser war begeistert von der Sommerfrische, die er immer wieder am Semmering in den Wiener Voralpen verbrachte.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 18.07.2026
- 10:40 - 11:20 Uhr
Kein Wunder, mit dem Bau der spektakulären Hochgebirgsbahn über den Semmering, Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde das Semmering-Rax-Gebiet zur bevorzugten Sommerfrische der Wiener Gesellschaft.
Eine "Land der Berge"-Produktion mit dem bekannten Schauspieler Cornelius Obonya als Gastgeber verbindet die Tradition der Sommerfrische in der Vergangenheit mit der Gegenwart. Mit historischen Spielszenen und bildgewaltigen Aufnahmen aus der Luft, vom Gebirgspass Semmering mit seinem Zauberberg über die Almenlandschaft am Wechsel und den Wiener Alpenbogen.
Eine Dokumentation von Holger Bruckschweiger