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  4. Sommerfrische in den Wiener Alpen
Das Bild zeigt einen Mann, der auf einer Bank sitzt. Er trägt ein kariertes Jackett, ein Hemd und eine Hose. Auf seinen Knien hält er einen Strohhut, der mit einem schwarzen Band verziert ist. Neben ihm steht eine Golf-Tasche aus Leder, aus der mehrere Golfschläger herausragen. Im Hintergrund ist eine grüne Rasenfläche zu sehen, die sanfte Hügel aufweist. Das gesamte Szenario vermittelt eine entspannte, sommerliche Atmosphäre.

Dokumentation

Sommerfrische in den Wiener Alpen

Es war sehr schön, es hat ihn sehr gefreut. Schon der Kaiser war begeistert von der Sommerfrische, die er immer wieder am Semmering in den Wiener Voralpen verbrachte.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.07.2026
10:40 - 11:20 Uhr

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Reisedoku

Reise
Das Bild zeigt eine hügelige Landschaft in den Wiener Alpen. Im Vordergrund verläuft ein schmaler, gewundener Pfad, der aus hellem, sandigem Erde besteht und sanft den Hang hinauf führt. Auf der linken Seite sind grüne, dichte Sträucher und kleine Bäume zu sehen, die für die alpine Flora typisch sind. Im Hintergrund steht ein größeres Gebäude mit einer blauen Fassade und einem spitzen Dach. Daneben befinden sich mehrere kleinere Gebäude, die alle umgeben sind von der üppigen Vegetation der Berglandschaft. Der Himmel ist leicht bewölkt mit grauen Wolken, es gibt jedoch auch einige Aufhellungen. In der Ferne kann man die schemenhaften Umrisse weiterer Berge erkennen, die den Horizont bilden. Das gesamte Bild vermittelt eine friedliche, natürliche Atmosphäre, die typisch für Urlaubsregionen in den Alpen ist.
Ottohaus auf der Rax
Quelle: splash productions gmbh

Kein Wunder, mit dem Bau der spektakulären Hochgebirgsbahn über den Semmering, Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde das Semmering-Rax-Gebiet zur bevorzugten Sommerfrische der Wiener Gesellschaft.

Eine "Land der Berge"-Produktion mit dem bekannten Schauspieler Cornelius Obonya als Gastgeber verbindet die Tradition der Sommerfrische in der Vergangenheit mit der Gegenwart. Mit historischen Spielszenen und bildgewaltigen Aufnahmen aus der Luft, vom Gebirgspass Semmering mit seinem Zauberberg über die Almenlandschaft am Wechsel und den Wiener Alpenbogen.

Eine Dokumentation von Holger Bruckschweiger

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