Slowenien - Reisen im Land der Sagen und Mythen

Slowenien ist das Land der 1000 Gesichter. Auf engstem Raum finden sich herrlichste Landschaften, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Da sind beispielsweise die hohen Berggipfel der Julischen Alpen mit Schluchten und Flusstälern, faszinierende Höhlen und Karstgebiete oder fröhliche Weindörfer und malerische Küstenstädtchen wie das venezianisch anmutende Piran. In der Hauptstadt Ljubljana, deren Name in etwa "die Geliebte" bedeutet, finden sich eine elegante Jugendstilarchitektur und eine besonders bunte Lebenskultur.

Datum: 24.02.2021