Sizilien – Italiens Sonneninsel im Mittelmeer

Die Reportage begleitet Sizilianerinnen und Sizilianer, die jeden Tag aufs Neue ihre Insel mitgestalten und sich fast trotzig mit Leidenschaft, Lebenslust und Innovationsfreude ihrem Alltag stellen. Menschen wie der Sänger und Sardellenfabrikant Michelangelo Balistreri, der mit viel Kreativität der Mafia trotzt, und Anna Giordano, die seit rund 40 Jahren für die Vögel ihrer Heimat kämpft. Die Zuschauer sind zu Gast in einer typisch sizilianischen Trattoria, besuchen eine große Malerin und stürzen sich ins "Chaos" der berühmten Pescheria di Catania. Sizilien – ein Fest für die Sinne.