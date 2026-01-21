Hauptnavigation

Luftansicht einer Bucht.

Dokumentation

Sizilien – Italiens Sonneninsel im Mittelmeer

Sizilien ist gesegnet mit viel Sonne, herrlichen Stränden, grandiosen Naturparks, kulinarischen Genüssen und Kultur. Dominiert wird die Insel vom imposanten, noch aktiven Vulkan Ätna. Aber auch vom teils rauen Alltag und großen Herausforderungen. Wer dort Urlaub macht, mag Patina an Häuserwänden, laute, enge Gassen, echte italienische Küche, authentische Begegnungen und ist offen für Überraschendes.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.02.2026
20:15 - 21:45 Uhr
Ton
AD

Mehr

Reisedoku

Reise

Die Reportage begleitet Sizilianerinnen und Sizilianer, die jeden Tag aufs Neue ihre Insel mitgestalten und sich fast trotzig mit Leidenschaft, Lebenslust und Innovationsfreude ihrem Alltag stellen. Menschen wie der Sänger und Sardellenfabrikant Michelangelo Balistreri, der mit viel Kreativität der Mafia trotzt, und Anna Giordano, die seit rund 40 Jahren für die Vögel ihrer Heimat kämpft. Die Zuschauer sind zu Gast in einer typisch sizilianischen Trattoria, besuchen eine große Malerin und stürzen sich ins "Chaos" der berühmten Pescheria di Catania. Sizilien – ein Fest für die Sinne.

