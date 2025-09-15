Hauptnavigation

Eine Frau steht auf einem Sandstrand zwischen Strandmöbeln. Dahinter steht ein Mann an einem Tisch vor einer bunt bemalten Wand. Dahinter befindet sich ein Gebäude.

Dokumentation

Sehnsucht Strand

Sonne, Strand und jede Menge Sand zwischen den Füßen: Moderatorin Britta von Lucke hat Sehnsucht nach Strand und macht sich auf die Suche. Sie fährt in eine ganz besondere Strandkorbmanufaktur, besucht einen Sandexperten und lässt sich von einem mehrfachen deutschen Meister im Cocktail-Mixen zeigen, wie sich Nordseeliebhaber echtes Beachfeeling nach Hause holen können.

15.09.2025
15:15 - 16:15 Uhr

Reisedoku

Reise

Außerdem: Geschichten von einem Beachclubbetreiber, der etwas ganz Neues wagt, eine außergewöhnliche Strandtour in den Niederlanden und Menschen, die am Nordseestrand Inspiration fürs Tangotanzen finden.

