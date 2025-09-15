Dokumentation
Sehnsucht Strand
Sonne, Strand und jede Menge Sand zwischen den Füßen: Moderatorin Britta von Lucke hat Sehnsucht nach Strand und macht sich auf die Suche. Sie fährt in eine ganz besondere Strandkorbmanufaktur, besucht einen Sandexperten und lässt sich von einem mehrfachen deutschen Meister im Cocktail-Mixen zeigen, wie sich Nordseeliebhaber echtes Beachfeeling nach Hause holen können.
15.09.2025
15:15 - 16:15 Uhr
Außerdem: Geschichten von einem Beachclubbetreiber, der etwas ganz Neues wagt, eine außergewöhnliche Strandtour in den Niederlanden und Menschen, die am Nordseestrand Inspiration fürs Tangotanzen finden.