Dokumentation
Schweden mit Sarazar – Von Stockholm zu den Nordlichtern
Valentin Rahmel alias "Sarazar" begibt sich mit seinen Kumpels Benni und Max auf ein weiteres Roadtrip-Abenteuer. Sie reisen in Schweden von Stockholm bis zu den Nordlichtern nach Kiruna.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 09.12.2026
- 13:15 - 13:45 Uhr
Sie versuchen bei Sundsvall ihr Angelglück, besuchen den märchenhaften Nationalpark "Skuleskogen" und fahren bis hoch in den Norden nach Kiruna, wo sie mit Schlittenhunden fahren, im Eishotel schlafen und die Polarlichter suchen.