Schottlands Nordwesten - Von den Highlands zu den Äußeren Hebriden

"Isle of Skye" bedeutet "Insel des Nebels". Sie liegt im Nordwesten von Schottland, gehört zu den Inneren Hebriden und ist berühmt für ihre geheimnisvolle Bergwelt, für herrliche Wasserfälle und dunkel-düstere Burgen. Die Insel "Lewis and Harris" gehört zu den Äußeren Hebriden. Der nördliche Teil ist als "Lewis" oder "Isle of Lewis", der südliche als "Harris" oder "Isle of Harris" bekannt: Es handelt sich aber um eine zusammenhängende Insel. Harris ist eher bergig und besitzt mehrere Erhebungen über 300 Meter. Lewis dagegen ist flach, nur das Gebiet im Osten des "Loch Seaforth" weist Hügel auf. Weltberühmt ist "Lewis and Harris" für den Harris-Tweed.