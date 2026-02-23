Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Luftaufnahme des Schlosses Esterházy in Fertőd, Ungarn. Im Vordergrund ist ein weitläufiger Schlosspark mit geometrisch angelegten Gärten zu sehen, die mit grünen, runden Hecken und bunten Blumenbeeten geschmückt sind. Das Schloss selbst besteht aus mehreren Gebäudeteilen, die eine elegante, blasse Fassade aufweisen, gekennzeichnet durch große Fenster und mit einem Dach aus roten Ziegeln. In der Mitte des Innenhofs befindet sich ein runder Brunnen, umgeben von geschwungenen Gartenwegen. Im Hintergrund erstreckt sich eine grüne Waldlandschaft. Die Architektur und die Gartenanlagen verleihen dem Ort eine majestätische, barocke Atmosphäre.

Dokumentation

Schloss Esterházy - Juwel am Neusiedler See

In Fertöd, auf der ungarischen Seite des Neusiedler Sees, verbirgt sich ein echtes Barock-Juwel: das Schloss Esterházy.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.04.2026
11:45 - 12:10 Uhr

Mehr

Reisedoku

Reise
Das Bild zeigt einen Raum im Schloss Esterhazy, einer historischen barocken Residenz. Die Wände sind mit goldenen Verzierungen sowie hellen Tapeten und Dekoren versehen. In der Mitte des Raumes steht ein prächtiges Himmelbett mit blauen Vorhängen und einer reich verzierten Kopf- und Fußseite. Neben dem Bett befindet sich ein eleganter Stuhl mit einer blauen Polsterung. An einer Wand gibt es einen kaminähnlichen Zugang, während eine Statue in einer Nische positioniert ist. Der Boden ist aus Holz und zeigt ein klassisches Muster. An der Decke hängt ein aufwendiger Kristalllüster, und es sind Spiegel und andere dekorative Elemente sichtbar. Geländer aus Seil und Stützen begrenzen den Zugang zum Möbel, um den Raum zu schützen.
Schloss Esterhazy.
Quelle: Landesstudio Burgenland

Fürst Nikolaus Esterházy I. schuf sich hier im 18. Jahrhundert eine Residenz, die den kaiserlichen Höfen Europas ebenbürtig war. "Was der Kaiser kann, kann ich auch"- war sein Motto.

Bei dem prachtliebenden Fürsten war Maria Theresia zu Gast, Joseph Haydn hat hier die Hälfte seiner aktiven Zeit verbracht und komponierte die meisten seiner Werke.

Das Bild zeigt einen festlich gedeckten Tisch in einem historischen Barock-Ambiente. Im Vordergrund befinden sich mehrere feine Teetassen und Unterteller aus Porzellan mit goldenen Verzierungen. Neben den Tassen liegen Servietten, die ordentlich zusammengefaltet sind. In der Mitte des Tisches steht eine große Glasvase, die mit einer üppigen Anordnung von verschiedenen Früchten gefüllt ist, darunter rote und grüne Trauben, Äpfel und Birnen. Die Glasvase hat einen eleganten Schnitt und steht auf einem Fuß. Zwei silberne Kerzenhalter mit einer polierten Oberfläche sind ebenfalls auf dem Tisch platziert, wobei die Kerzenhalter einen dekorativen Look bieten. Zudem gibt es einen klaren Glaskrug, der möglicherweise für Wasser oder eine andere Flüssigkeit gedacht ist. Die Tischdecke hat ein goldenes Muster und wird im Hintergrund von rötlichen Vorhängen ergänzt, die dem gesamten Setting eine warme, einladende Atmosphäre verleihen. Der Tisch ist sorgfältig dekoriert, was auf ein besonderes Ereignis oder Fest hinweist.
Barockes Kochfestival in Schloss Esterházy, Fertöd.
Quelle: Landesstudio Burgenland

Während der Weltkriege und vor allem in der kommunistischen Ära verfiel das Schloss immer mehr. Dass man heute das Schloss in seiner fast ursprünglichen Pracht wieder besuchen kann, ist das Ergebnis jahrzehntelanger Restaurierungsarbeiten.

Katalin Weber gibt einen Einblick in das "ungarische Versailles" und lädt zu einer historischen, kulinarischen und musikalischen Zeitreise ein.

Kunstgenuss jenseits der Grenze

Das Bild zeigt ein Ensemble von vier Musikern, die in einem eleganten Raum des Schlosses Esterházy spielen. Die Musiker sitzen in einem Halbkreis, umgeben von opulentem Barock-Interieur. 1. **Musiker**: - Eine Frau mit langen, glatten Haaren spielt die Geige, gekleidet in ein auffälliges, grünes Kleid mit Funkelnden Akzenten. - Neben ihr sitzt ein Mann, ebenfalls mit einer Geige, der in einem schwarzen Anzug gekleidet ist. - Ein weiterer Musiker, der Cello spielt, sitzt rechts und trägt ebenfalls einen schwarzen Anzug. - Der vierte Musiker ist ein Mann, der an einem Notenständer arbeitet und ebenfalls in formeller Kleidung gekleidet ist. 2. **Raum**: Der Raum ist hell erleuchtet mit großen Fenstern, durch die Tageslicht strömt. Die Wände sind verziert mit goldenen Ornamenten, und der Boden besteht aus einem dekorativen Parkett. 3. **Ausstattung**: Es sind mehrere Notenständer aufgestellt, die mit Notenblättern versehen sind. Der Boden ist teils mit einem roten Teppich und teils mit Holzfußboden bedeckt. Das Bild vermittelt eine Atmosphäre der Eleganz und des kulturellen Erbes, passend zum historischen Kontext des Schlosses Esterházy.
Haydn Streichquartett im Schloss Esterhazy,
Quelle: Landesstudio Burgenland

