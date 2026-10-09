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"Sansibar - Trauminseln zwischen Armut und Aufbruch": Viele Frauen in bunten Gewändern, knietief im küstennahen Wasser stehend. Sie sind mit einem Netz beschäftigt. Alle sind schwarz bis auf die Reporterin.

Dokumentation

Sansibar - Zwischen Armut und Aufbruch

Sansibar vor der Küste Tansanias gilt als tropisches Paradies. Doch Armut prägt den Alltag vieler Menschen. Frauen schaffen sich mit dem Anbau von Algen neue Perspektiven.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.10.2026
13:30 - 13:49 Uhr

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Reisedoku

Reise

Vor der Küste Tansanias liegt ein Archipel mit einem verheißungsvollen Namen: Sansibar. Doch seine Geschichte ist düster. Über Jahrhunderte blühte dort der Sklavenhandel.

Sansibar zwischen neuen Chancen und alten Problemen

Davon zeugen noch heute verfallende Paläste aus Kolonialzeiten, aber auch Museen und Gedenkstätten. Zu den neuen Einnahmequellen der Inseln gehört der Anbau von Algen. Die Ernte ist Frauenarbeit, doch den Profit mit den in Europa begehrten Pflanzen machen andere.

Doch das Land hat noch ganz andere Probleme. Viele Dörfer entstanden in Überschwemmungsgebieten. Immer wieder drohen durch die Wassermassen Malaria und Cholera. Um die betroffenen Gebiete besser zu schützen und die Ansiedlung neuer Ortschaften sicherer zu machen, kommt neue Technologie zum Einsatz, deren Handhabe von den Einheimischen erst erlernt werden muss: Drohnen.

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