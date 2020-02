Salzburg - Gesamtkunstwerk im Herzen Europas

Vom Großglockner-Massiv über die Alpen des Innergebirges, durch das Salzachtal, vorbei an der Burg Werfen hinein ins Flachland führt die Reise zum Schloss Hellbrunn, dann zum Schloss Leopoldskron, weiter in die Seengebiete und schließlich in die barocke Stadt Salzburg. Max Reinhardt hat dieses besondere Fleckchen Erde als Gesamtkunstwerk bezeichnet. Und tatsächlich: Abseits von Kitsch und Klischees wie "Sound Of Music" und "Stille Nacht" und natürlich der "Marke Mozart" hat Salzburg jede Menge zu bieten!