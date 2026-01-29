Dokumentation
Sagenhaftes Ladinien - Kleine Heimat, große Welt
Südtirol ist ein Land von Kontrasten. Hohes Gebirge und tiefe Täler beherrschen das Landschaftsbild. Diese atemberaubende Natur wurde in Millionen von Jahren geschaffen.
Doch nicht nur die Landschaft ist geprägt von Gegensätzen. Die Menschen, die hier leben, sprechen verschiedene Sprachen, leben eigene Traditionen und stammen von unterschiedlichen Kulturen ab.
Hier leben Deutsche, Italiener und Ladiner zusammen, meist aber nebeneinander. Die Ladiner sind eine Minderheit in Südtirol, ihre Kultur aber über die Grenzen hinaus bekannt.
Regisseur Wolfgang Moser trifft auf seiner Erkundungsreise in die Wunderwelt des Ladinischen namhafte Künstler und Künstlerinnen, wie die Musiker:innenfamilie Schuen, die sowohl im Ladinischen zu Hause ist, wie auch auf der ganzen Welt.
Gemeinsam erzählen sie die Jahrhunderte alten Geschichten - zwischen alten Traditionen, sagenhaften Erzählungen, modernen Klängen und dem heutigen Massentourismus.
Eine Dokumentation von Wolfgang Moser