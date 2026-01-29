Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Reise
  4. Sagenhaftes Ladinien - Kleine Heimat, große Welt
Das Bild zeigt eine atemberaubende Landschaft in Südtirol. Im Vordergrund steht eine kleine, weiße Kirche mit einem spitzen Turm, die auf einem sanften Hügel thront. Die Uhr am Turm ist deutlich sichtbar. Rund um die Kirche erstreckt sich eine weitläufige, grüne Wiese mit vereinzelt stehenden Bäumen. Im Hintergrund erheben sich beeindruckende, schneebedeckte Berge, deren Gipfel schroff und zerklüftet sind. Diese Berge sind von einem sattgrünen Wald umgeben, der sich bis zu den Bergflanken zieht. Der Himmel ist überwiegend blau mit einigen weißen Wolken, die die sonnige Atmosphäre unterstreichen. Auf den sanften Hügeln sind einige kleine Siedlungen zu erkennen, die aus traditionellen, mehrgeschossigen Gebäuden bestehen. Die Straßen sind geschwungen und ziehen sich durch die Landschaft. Insgesamt vermittelt das Bild eine starke Verbindung zwischen Natur und menschlicher Siedlung in dieser malerischen Region.

Dokumentation

Sagenhaftes Ladinien - Kleine Heimat, große Welt

Südtirol ist ein Land von Kontrasten. Hohes Gebirge und tiefe Täler beherrschen das Landschaftsbild. Diese atemberaubende Natur wurde in Millionen von Jahren geschaffen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.03.2026
05:00 - 05:50 Uhr

Mehr

Reisedoku

Reise
Das Bild zeigt einen älteren Mann mit einem gepflegten, grauen Bart, der in einem kreativen Atelier sitzt. Er trägt einen blauen Latzschürze und ein gestricktes Oberteil mit einem bunten Muster. Der Mann hat eine einladende Körperhaltung und wirkt im Gespräch oder in einer Erzählung vertieft. Hinter ihm ist eine Wand voller Kunstwerke und Fotografien. Einige Bilder zeigen Skulpturen und Zeichnungen, darunter eine Darstellung einer menschlichen Figur. Auf einem Tisch vor ihm liegt bunte, gestreifte Tischdecke und darauf sind verschiedene Unterlagen und Materialien verstreut. Die Umgebung wirkt warm und einladend, mit viel Holz und einer Vielzahl von künstlerischen Requisiten, darunter auch eine Lampe und einige Musikinstrumente. Das Licht ist sanft und trägt zur gemütlichen Atmosphäre bei. Die gesamte Szenerie vermittelt den Eindruck von Kreativität und einer tiefen Verbindung zur Kunst.
Tone da Cudan, Meisterbildhauer.
Quelle: pre tv

Doch nicht nur die Landschaft ist geprägt von Gegensätzen. Die Menschen, die hier leben, sprechen verschiedene Sprachen, leben eigene Traditionen und stammen von unterschiedlichen Kulturen ab.

Hier leben Deutsche, Italiener und Ladiner zusammen, meist aber nebeneinander. Die Ladiner sind eine Minderheit in Südtirol, ihre Kultur aber über die Grenzen hinaus bekannt.

Das Bild zeigt eine gemütliche, holzvertäfelte Innenraumszene. Im Zentrum sind drei Personen versammelt, die musizieren. - Eine Frau mit lockigen, offenen Haaren sitzt auf der linken Seite und hält eine akustische Gitarre. Sie trägt eine weiße Bluse und lächelt. - In der Mitte steht ein Mann, der ein Akkordeon spielt. Er hat kurzes Haar und trägt ein hellblaues Hemd sowie eine graue Weste. - Auf der rechten Seite steht ein junger Mann mit langen, dunklen Haaren. Er hat ein schwarzes T-Shirt an und umarmt ein Cello. Der Raum wirkt hell und einladend, mit einem Fenster im Hintergrund, das Tageslicht hineinlässt. An den Wänden sind einige Bilder und ein Wandregal zu sehen, und es gibt einen kleinen Tisch mit einer Flasche im Vordergrund. Die Szene vermittelt eine Atmosphäre von Gemeinschaft und musikalischer Tradition.
Hausmusik im Hause Schuen.
Quelle: pre tv

Regisseur Wolfgang Moser trifft auf seiner Erkundungsreise in die Wunderwelt des Ladinischen namhafte Künstler und Künstlerinnen, wie die Musiker:innenfamilie Schuen, die sowohl im Ladinischen zu Hause ist, wie auch auf der ganzen Welt.

Gemeinsam erzählen sie die Jahrhunderte alten Geschichten - zwischen alten Traditionen, sagenhaften Erzählungen, modernen Klängen und dem heutigen Massentourismus.

Eine Dokumentation von Wolfgang Moser

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.