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Ein Mann sitzt auf einem Zaun und beobachtet Sonnenaufgang.

Dokumentation

Die Rhön – Grenzenloses Erleben

Mitten in Deutschland liegt die Rhön, das Land der "offenen Fernen". Daniel Aßmann begibt sich auf einen länderübergreifenden Roadtrip.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.08.2026
14:00 - 15:30 Uhr

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Nach einer Paddeltour auf der Werra geht es von Bad Salzungen in Thüringen über die Wasserkuppe in Hessen bis nach Bad Kissingen in Bayern. Dabei gerät er immer wieder an seine persönlichen Grenzen. Ob auf dem Schafstein mit seinem beeindruckenden Basaltsteinmeer oder am Lagerfeuer im "Sternenpark Rhön" – die Vielfalt und die Stille der Natur des Mittelgebirges lassen Daniel Aßmann staunen und andächtig genießen.

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