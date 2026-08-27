Roadtrip durch Spanien - Valencia, Alhambra und Andalusien mit Sarazar

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Luftaufnahme einer felsigen Küste.

Dokumentation

Roadtrip durch Spanien mit Sarazar

Der Südosten Spaniens ist bekannt für seine langen Sandstrände und Badeurlaub. Doch das wäre für Sarazar und seine beiden Freunde Benni und Max zu wenig Action.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.09.2026
15:30 - 16:00 Uhr

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Reisedoku

Reise

Auf ihrem Roadtrip erkunden sie zwischen Valencia und Granada spektakuläre Schluchten, wagen eine Klettertour - und finden sich plötzlich im Wilden Westen wieder.

Start der Tour ist Valencia mit seiner einzigartigen Mischung aus moderner Architektur und traditionellem spanischen Flair. Entlang der Küste geht es weiter nach Alicante und von dort zu einer abenteuerlichen Klettertour im Hinterland. Action gibt es auch: in der Wüste von Tabernas - dort besucht das Trio die Drehorte zahlreicher Westernfilme.

Das kulturelle muslimische Erbe Spaniens lernen Sarazar, Benni und Max in Granada beim Besuch der Alhambra kennen - ehe dann eine Wanderung auf dem Königsweg "Caminito del Rey" den Adrenalinpegel wieder steigen lässt.

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