Roadtrip durch Polen - Danzig bis Hohe Tatra mit Sarazar

Dokumentation
Roadtrip durch Polen
Segeln auf der Ostsee, Klettern in der Hohen Tatra – und dazwischen jede Menge Kultur. So abwechslungsreich haben die Freunde Sarazar, Benni und Max auf ihrem Roadtrip Polen kennengelernt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.12.2026
- 13:20 - 13:50 Uhr
Auf ihrer Tour von der Küste im Norden bis in die Berge an der Grenze zur Slowakei besuchen sie Danzig, Warschau und Krakau. Sie erkunden Ritterburgen und wagen sich in die spektakulären Tiefen eines Salzbergwerks.
Ihre Erlebnisse halten sie in atemberaubenden Bildern fest und lassen die Zuschauer teilhaben an ihren Abenteuern. Den Schlusspunkt der Reise bildet eine Klettertour vor der Kulisse des Tatra-Gebirges.