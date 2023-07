Dokumentation

Roadtrip durch Polen - Danzig bis Hohe Tatra mit Sarazar

Segeln auf der Ostsee, Klettern in der Hohen Tatra – und dazwischen jede Menge Kultur. So abwechslungsreich haben die Freunde Sarazar, Benni und Max auf ihrem Roadtrip Polen kennengelernt. Auf ihrer Tour von der Küste im Norden bis in die Berge an der Grenze zur Slowakei besuchen sie Danzig, Warschau und Krakau. Sie erkunden Ritterburgen und wagen sich in die spektakulären Tiefen eines Salzbergwerks.

Datum: 11.07.2023