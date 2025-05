Rhodos entdecken!

Erst skeptisch und dann begeistert ist Tamina Kallert von der "Bachwanderung" mit Alt-Hippie Nikos in den Wäldern rund um Archangelos. In der Hoffnung, Delfine zu sehen, fährt Tamina Kallert in die Nähe des Dorfes Kamiro Skala an die Westküste. Dort geht es rauer zu – auch auf dem Wasser. An der Südküste von Rhodos liegt der Prasonisi-Strand, ein beliebter Treffpunkt für Kite- und Windsurfer. Auch Tamina Kallert steigt aufs Brett – und findet mit der Zeit Gefallen an dem Wassersport.