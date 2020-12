Mayotte - Französische Inseln mit afrikanischem Herz

Doch die Bevölkerung entschied sich 2009 mit überwältigender Mehrheit für den Verbleib bei Frankreich. So wurde Mayotte im März 2011 das 101. Department Frankreichs. Die Einwohner Mayottes mussten nämlich zuvor ohnmächtig zusehen, wie ihre Insel als Teil der seit den 1960er-Jahren unabhängigen Komoren wirtschaftlich ausblutete. Dagegen entwickelten vor allem die Frauen eine einzigartige Strategie des Widerstandes: Sie warfen nicht etwa Steine nach komorischen Politikern, sondern neckten und verspotteten sie, sobald sie mayottischen Boden betraten, oder starteten ihre inzwischen legendären "Kitzelattacken", was ihnen den Namen "Les Chatouilleuses" einbrachte - "chatouiller" heißt auf Französisch "kitzeln". 95 Prozent der 190 000 Einwohner, eine Mischkultur aus persischen, arabischen, afrikanischen und indischen Bestandteilen, wollten es so: Ab 2014 ist Mayotte Teil der EU.