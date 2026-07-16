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Standbild: Reisen in ferne Welten: Alaska Highway

Dokumentation

Alaska Highway – Pionierroute in die Wildnis

Noch heute ist der Alaska Highway die einzige Straßenverbindung nach Alaska. In nur sieben Monaten wurde der "Alcan Highway" 1942 durch den hohen Norden Nordamerikas vom US-Militär gebaut. Eine 2400 Kilometer lange Piste durch Sümpfe und Bergketten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.08.2026
13:15 - 14:00 Uhr

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Reisedoku

Reise

Im Zweiten Weltkrieg sollte auf diesem Weg Nachschub nach Alaska gebracht werden, um einen Angriff der Japaner abzuwehren. Seither ist die Fernstraße zu einer Route für Touristen und Trucker geworden.

Von seinem offiziellen Startpunkt in Dawson Creek folgt das Kamerateam dem Alaska Highway durch die einsamen Ausläufer der Rocky Mountains in British Columbia und durch das Yukon Territory immer weiter nach Nordwesten, bis Alaska erreicht ist.

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