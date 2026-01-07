Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Reise
  4. Radfahren in der Oststeiermark
Das Bild zeigt einen Trailpark in der Oststeiermark, Österreich. Im Vordergrund steht ein Holzschild mit der Aufschrift "FREE TO BE". Der Hintergrund ist geprägt von saftig grünen Wiesen, die mit kleinen Hügeln und Erdwegen durchzogen sind. Zwei Personen auf Mountainbikes fahren auf einem geschotterten Pfad, der von der beschilderten Stelle abgeht. Im Hintergrund sind weitere Radfahrer zu sehen, die den Trail nutzen. Links im Bild ist eine Rückwärtsbahn zu erkennen, die zum Transport von Radfahrern dient. Die Umgebung ist von Bäumen umgeben, die eine natürliche Kulisse bieten. Das Bild vermittelt eine aktive, naturnahe Atmosphäre des Radfahrens in einer malerischen Landschaft.

Dokumentation

Radfahren in der Oststeiermark

"Der Weg ist das Ziel" - unter diesem Motto begibt sich Holger Bruckschweiger auf eine Entdeckungsreise auf zwei Rädern durch eine der schönsten Regionen Österreichs.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.02.2026
15:05 - 15:30 Uhr

Mehr

Reisedoku

Reise
Das Bild zeigt eine Gruppe von sechs Personen, die auf Fahrrädern eine asphaltierte Straße entlangfahren. Die Radfahrer tragen Helme und unterschiedlich farbige Sportbekleidung. Die Landschaft um sie herum ist geprägt von grünen Wiesen und Wäldern. Auf der linken Seite des Bildes sind hohe, grüne Bäume zu sehen. Der Himmel ist teilweise bewölkt, und die Straße ist flach und gut befahrbar. Die Szene vermittelt einen Eindruck von Outdoor-Aktivität und Naturverbundenheit in der Oststeiermark, Österreich.
Radfahren im Joglland, Oststeiermark.
Quelle: splash productions GmbH

Gemeinsam mit dem "Race-Across-America"-Sieger und Langstreckenradprofi Christoph Strasser und weiteren ExpertInnen, wie der Motivationstrainerin Sabine Prager, erlebt man atemberaubende Landschaften, erkundet verträumte Ortschaften und entdeckt das ein oder andere versteckte Naturjuwel entlang der Strecke.

Die Sendung zeigt darüber hinaus, wie man sich am besten für eine Radtour vorbereitet - von der richtigen Wahl der Ausrüstung und des Radtyps für unterschiedliche Anforderungen, bis hin zu Tipps der ExpertInnen für das körperliche und geistige Training vor der geplanten Tour.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.