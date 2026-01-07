Radfahren in der Oststeiermark

Radfahren im Joglland, Oststeiermark.

Quelle: splash productions GmbH

Gemeinsam mit dem "Race-Across-America"-Sieger und Langstreckenradprofi Christoph Strasser und weiteren ExpertInnen, wie der Motivationstrainerin Sabine Prager, erlebt man atemberaubende Landschaften, erkundet verträumte Ortschaften und entdeckt das ein oder andere versteckte Naturjuwel entlang der Strecke.



Die Sendung zeigt darüber hinaus, wie man sich am besten für eine Radtour vorbereitet - von der richtigen Wahl der Ausrüstung und des Radtyps für unterschiedliche Anforderungen, bis hin zu Tipps der ExpertInnen für das körperliche und geistige Training vor der geplanten Tour.