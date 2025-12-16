Dokumentation
Pistenzauber
Eine amüsante Winterreise quer durch Österreich, von Mariazell bis St. Anton am Arlberg. Vom Geheimtipp über Traditionsreiches, vom einst Angesagten bis zum heute Gefragten.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 17.01.2026
- 10:00 - 10:35 Uhr
Etwas gilt für alle Regionen, durch die sich dieser Film bewegt: der großartige Aufschwung kam innerhalb der vergangenen hundert Jahre mit den ersten Seilbahnen und Liftanlagen.
Ausgezeichnetes historisches Archivmaterial dokumentiert diesen "alpinen Wirtschaftsboom" und Zeitzeugen erzählen, wie es damals war, als die Seilbahn auf den Berg gekommen ist.
Wie sie damals Kaffee geschmuggelt haben in Ischgl, wie die ersten Schilehrer in St. Anton begonnen haben, wie es war, als die Keilhose in Mode war …
Aber auch abseits der Pisten tummeln sich bemerkenswerte Figuren, wie der steirische Barfußwanderer, der auch im Tiefschnee ohne Schuhwerk unterwegs ist, oder der Tiroler Eismann, der seine Tage im Inneren einer Gletscherhöhle verbringt, oder der Salzburger Sägensammler mit seinem urigen Bart …
Der Film von Nikolaus Podgorski ist ein Stück alpiner, österreichischer Zeitgeschichte, bunt und humorvoll aufbereitet.