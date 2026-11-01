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Strand mit türkisblauem Wasser, im Bild zu sehen Benni Sarazar

Dokumentation

Von Manila über Palawan und Cebu bis Borocay

Die Philippinen sind ein tropisches Inselparadies mit über 7000 Inseln, türkisblauem Wasser, weißen Stränden und spektakulären Naturwundern.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.11.2026
15:35 - 16:05 Uhr

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Reisedoku

Reise

Gemeinsam reisen Sarazar, Benni und Simon quer durchs Land und erleben eine Mischung aus Abenteuer, Natur und Kultur. Dabei zeigen sie nicht nur die schönsten Orte des Landes, sondern auch Preise, Reisetipps und wie man am besten von Insel zu Insel kommt.

Das Abenteuer verbindet atemberaubende Natur, echte Challenges und die faszinierende Vielfalt der Philippinen.

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