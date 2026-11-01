Dokumentation
Von Manila über Palawan und Cebu bis Borocay
Die Philippinen sind ein tropisches Inselparadies mit über 7000 Inseln, türkisblauem Wasser, weißen Stränden und spektakulären Naturwundern.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.11.2026
- 15:35 - 16:05 Uhr
Gemeinsam reisen Sarazar, Benni und Simon quer durchs Land und erleben eine Mischung aus Abenteuer, Natur und Kultur. Dabei zeigen sie nicht nur die schönsten Orte des Landes, sondern auch Preise, Reisetipps und wie man am besten von Insel zu Insel kommt.
Das Abenteuer verbindet atemberaubende Natur, echte Challenges und die faszinierende Vielfalt der Philippinen.