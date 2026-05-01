Dokumentation
Überrannt – Overtourism in der Schweiz
Die Schweiz feiert Tourismusrekorde – doch vielerorts kippt die Stimmung.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 20.05.2026
- 21:05 - 22:00 Uhr
Der Film zeigt, wo Reisende träumen und Einheimische stöhnen, und erzählt vom Land hinter der Postkartenkulisse, das unter Overtourism zunehmend ächzt.
Der Tourismus in der Schweiz boomt: 2025 wurde mit über 60 Mio. Logiernächten – Hotels und Parahotellerie zusammengezählt – ein neuer Rekord erzielt. Dies zum dritten Mal in Folge. Dabei fühlt sich die Bevölkerung vermehrt von Touristen gestört. Wie erleben Reisende die Schweiz, wo kommt es zu Friktionen und wie begegnet man dem Besucherstrom?
Der Dokumentarfilm begleitet eine asiatische Reisegruppe in der Zentralschweiz und im Berner Oberland, dokumentiert den Arbeitsalltag einer Zugbegleiterin und zeigt ein Dorf, das nach einer Netflix-Serie überrannt wird.
Ausgangspunkt ist Luzern, dessen Besucherzahl sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelte. Noch immer chauffieren Busse Massen von Touristen direkt vor die Tore der Uhrengeschäfte und tragen so zur Verkehrsüberlastung bei. Erstmals erhebt die Stadt nun Anhaltegebühren und führt ein Slot-System ein. Der Unmut gegen den Overtourism manifestiert sich unter anderem in einem Airbnb-Reglement, das die Vermietung von Wohnungen seit einem Jahr einschränkt.
Zu Friktionen kommt es auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Pendler beklagen sich über überfüllte Züge – etwa auf den Strecken nach Engelberg und Interlaken. Seit eine koreanische TV-Romanze auf Netflix läuft, bei der Szenen am Lungerersee gedreht wurden, besuchen Touristen in Massen das kleine Obwaldner Dorf Lungern. Einheimische berichten von Besuchern, die filmend und fotografierend durch hohes Gras stapfen, Drohnen steigen lassen und auf privatem Gelände picknicken.
Auf dem Titlis wird indes bereits im grossen Stil in die touristische Zukunft investiert. Die Stararchitekten Herzog & de Meuron realisieren ein futuristisches Projekt, das neben einem Aussichtsturm mit Gourmet-Restaurant und Rolex-Boutique ein Shopping-Center und Verpflegungsmöglichkeiten für 600 Personen umfassen wird. Erwartet werden zukünftig 1,5 Millionen Gäste pro Jahr.
Ein Dokfilm von Jörg Huwyler.