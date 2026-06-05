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Dokumentation

Orient-Express: Frankreich bis Österreich

Von Paris über Süddeutschland bis nach Salzburg folgt diese Folge der historischen Route des Orient-Express und erzählt von Luxus, Kultur und Europas Umbrüchen.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 31.03.2029

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Reisedoku

Reise

Die zweite Etappe der Reise führt von Paris nach Salzburg. Sie erzählt vom Glanz und von den Abgründen des Orient-Express: Luxusdesign, Automobilvisionen und Europas dunkelstem Kapitel.

Eine Reise durch die Geschichte

Von der Schmuckstadt Pforzheim geht es über Stuttgart, München bis Salzburg. Der Orient-Express wird zum Spiegel einer Epoche. Er prägt die Schmuckindustrie, inspiriert das Design deutscher Automobile und wird als politisches Symbol instrumentalisiert und bekämpft.

Das Filmteam folgt der historischen Strecke von Paris durch Süddeutschland und Österreich und zeigt, wie eng der Orient-Express mit den Umbrüchen des 20. Jahrhunderts verknüpft ist. Expertinnen und Experten beleuchten den Einfluss des Zugs auf Design und Industrie: In Pforzheim prägt er die Schmuckkunst, in Stuttgart inspiriert er die Entstehung luxuriöser Automobile.

Eine Zugreise durch Europas dunkelstes Kapitel

Die Reise führt auch nach München, Gründungsort der NSDAP und damals ein Zentrum des Nationalsozialismus. Dort wird der Orient-Express zum politischen Symbol, von Hitler instrumentalisiert und bekämpft - während mutige Widerstandsgruppen wie die "Weiße Rose" Geschichte schreiben. In Salzburg wird es kulturell: Das Filmteam besucht ein über 100 Jahre altes Marionettentheater.

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