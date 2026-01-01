Dokumentation
Nordmazedonien erleben
Etwa 80 Prozent der Landschaft Nordmazedoniens ist von hohen Bergen und Gebirgszügen geprägt – ein ideales Reiseland für Outdoor-Begeisterte. Ob Wandern, Reiten oder Paragliding – die Filmemacher Nina Heins und Jens Benner lassen kaum etwas aus, um die unberührte Natur des Balkanlands zu erleben. Einen Zugang zum Meer gibt es in dem Land nicht, aber der Ohridsee liefert Urlaubsfeeling pur.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 21.01.2026
- 14:45 - 15:30 Uhr
Er gilt als einer der ältesten Seen der Erde. Dort besichtigen Nina und Jens das bekannteste Kloster des Landes, Sveti Naum. Der Prespasee im Dreiländereck von Nordmazedonien, Albanien und Griechenland ist bekannt für die vielen Pelikane. Mit einem Ranger des Nationalparks geht es auf Erkundungstour, bei der Nina und Jens Kormorane und Landschildkröten aus nächster Nähe bestaunen.
Die Hauptstadt Skopje hat sich in den letzten Jahren einer bizarren Verschönerungskur unterzogen: Unzählige Gebäude und Statuen wurden neu errichtet, aber im Stil vergangener Zeiten – ein interessanter Architektur-Clash. Natürlich schauen die beiden Filmemacher auch in die Kochtöpfe des Landes und lernen die Zubereitung von Ajvar, das auch als „Kaviar des Balkans“ bekannt ist.