Namaqualand - Der Blumengarten Afrikas

Kapkörbchen

Quelle: ORF/AWF

Es gelangen in diesem Maßstab bisher unbekannte Aufnahmen von grenzenlos scheinenden Blumenwiesen, ihrem Aufblühen während des Tages und der koordinierten Bewegung der Blütenköpfe in Richtung des Sonnenlaufs.



Diese kolossale Entfaltung von Blütenschmuck in so kurzer Zeit ist einmalig in der Natur. Dutzende Kilometer weit erstrecken sich die vielfärbigen Muster über Hügel, Dünen und Senken, säumen Berghänge und Küsten. Die blühende Pracht hat auch praktische Vorteile: Erdmännchen finden in dem Dickicht aus Afrikanischen Goldblumen und Kapkörbchen mehr Insekten, als sie jemals fressen könnten. Strauße machen sich gleich direkt über die grellen Bouquets her, ebenso wie die unermüdlichen Graumulle, die frische Blumen über ein weit verzweigtes Tunnelsystem von unten anknabbern. Auch die Schafherden der Nama, deren Vorfahren schon vor Jahrtausenden in diesem afrikanischen Blumengarten lebten, streifen durch die endlos scheinende Farbenpracht.