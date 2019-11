Mythos Ausseerland

Grundlsee im Herbst mit Lechpartie auf Plette

Quelle: ORF/Ran Film/Richard Mayr

"Der Mittelpunkt Österreichs ist beinahe jedem bekannt. Im In- und im Ausland. Alljährlich pilgern Tausende zum Narzissenfest. Man weiß auch von seiner glanzvollen Vergangenheit. Von den großen Namen, die hierher zur Kur und zur Sommerfrische kamen. All das ist für eine 'Universum'-Dokumentation von mäßiger Bedeutung. Viel wichtiger sind die Dinge, die sich hinter der offiziellen Fassade abspielen. Was den Zuseher erwartet? Eine Entdeckungsreise in ein unbekanntes Land. Ein Land, in dem Wasser und Salz seit jeher die erste Geige spielten. Ein Land, das durch seine Unzugänglichkeit vieles bewahrte. Ein Land, das voller Geheimnisse strotzt. Für mich macht die Annäherung an das Unerwartete im Ausseerland den Reiz dieser Dokumentation aus."