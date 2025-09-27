Hauptnavigation

Ein Güterzug fährt vor blauem Himmel im Hintergrund. Im Vordergrund sieht man eine Wiese und ein Drahtzaun.

Mongolei – Land des blauen Himmels

n der Mongolei scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die Dokumentation lädt zu einer visuell packenden Eisenbahnreise durch diese weite, schroffe und ursprüngliche Welt ein.

27.09.2025
15:30 - 16:00 Uhr

Zusammen mit Menschen, deren Alltag, Traditionen und Sitten sich nur gering vom Leben ihrer Vorfahren unterscheiden, geht es entlang der mongolischen Gleise in eine Region, deren Naturschönheiten nachhaltig beeindrucken.

In der Hauptstadt Ulan-Bator lernt das Filmteam junge Musiker und einen wahren Helden der Mongolei kennen, den Kosmonauten Dschügderdemidiin Gürragtschaa. Danach geht es mit jeder Menge Eisenbahnhistorie weiter durch die Weiten der Steppe bis in die Wüste Gobi.

