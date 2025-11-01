Hauptnavigation

Eine Bahn auf Gleisen. Im Hintergrund das Matterhorn.

Dokumentation

Mit dem Zug zum Matterhorn

Inmitten von 28 Viertausendern thront erhaben einer der bekanntesten Berge der Welt – das Matterhorn, 4478 Meter hoch, einer der höchsten Berge der Alpen. Seit 1898 fährt von Zermatt eine Zahnradbahn auf den mehr als 3000 Meter hohen Gornergrat. Dort offenbart sich ein atemberaubender Blick auf die wohl größte Attraktion der Schweiz – das Matterhorn. Ohne Gornergratbahn wäre die Entwicklung Zermatts vom Kuhdorf zum internationalen Alpen-Hotspot nicht möglich gewesen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.11.2025
19:30 - 20:15 Uhr

Das Bergdorf Zermatt ist untrennbar mit dem Matterhorn verbunden. Mitte des 19. Jahrhunderts lösten Engländer einen Run auf die Alpen aus, Erstbesteigungen waren in Mode gekommen. Edward Whymper war am 14. Juli 1865 der erste Mensch auf dem Matterhorn. Damals eine Sensation, die Zermatt weltberühmt machte.

Das Filmteam unternimmt die einzigartige Bahnfahrt durch die hochalpine Bergwelt im Sommer und Winter. Und es macht vom Theodulgletscher eine Mountainbike-Tour über Gletschereis und Geröll knapp 2000 Meter hinab nach Zermatt.

