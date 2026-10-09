Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Reise
  4. Mit dem Zug in die Puszta
Die Waldeisenbahn half, das Bükk-Gebirge für die Holzgewinnung zu erschließen, nachdem Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg Territorien mit waldreichen Gegenden verloren hatte

Dokumentation

Mit dem Zug in die Puszta

Die Reise in die Puszta beginnt in Budapest. Dort besucht das Filmteam den Bahnhistorischen Park, das größte Eisenbahnmuseum Mitteleuropas mit 100 bahnhistorischen Exponaten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.11.2026
05:45 - 06:20 Uhr

Mehr

Reisedoku

Reise

Die Bahnfahrt beginnt im prächtigen Bahnhof Budapest Keleti. Während der Flüchtlingskrise 2015 war dieser Bahnhof für viele Flüchtlinge aus Syrien das Tor zum Westen. Das Team fährt entgegengesetzt - immer weiter Richtung Osten .

Am Fuß des Bükk-Gebirges besucht es Miskolc mit seinem einzigartigen Höhlenschwimmbad. Unweit davon, in Eger, erfährt es, warum die Ungarn Weltmeister im Wasserball sind, und versteht, warum Ungarn "Land des Wassers" genannt wird.

Die Reise führt über den Theiß-Stausee durch das größte Steppengebiet Mitteleuropas. Dort in der Puszta ist im Nationalpark Hortobágy Endstation der Bahnkreuzfahrt.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.