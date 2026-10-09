Dokumentation
Mit dem Zug in die Puszta
Die Reise in die Puszta beginnt in Budapest. Dort besucht das Filmteam den Bahnhistorischen Park, das größte Eisenbahnmuseum Mitteleuropas mit 100 bahnhistorischen Exponaten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.11.2026
- 05:45 - 06:20 Uhr
Die Bahnfahrt beginnt im prächtigen Bahnhof Budapest Keleti. Während der Flüchtlingskrise 2015 war dieser Bahnhof für viele Flüchtlinge aus Syrien das Tor zum Westen. Das Team fährt entgegengesetzt - immer weiter Richtung Osten .
Am Fuß des Bükk-Gebirges besucht es Miskolc mit seinem einzigartigen Höhlenschwimmbad. Unweit davon, in Eger, erfährt es, warum die Ungarn Weltmeister im Wasserball sind, und versteht, warum Ungarn "Land des Wassers" genannt wird.
Die Reise führt über den Theiß-Stausee durch das größte Steppengebiet Mitteleuropas. Dort in der Puszta ist im Nationalpark Hortobágy Endstation der Bahnkreuzfahrt.