Mit dem Zug entlang der japanischen Westküste
Sakura: Die Zeit der Kirschblüte ist für Japaner sehr bedeutsam. Entlang der Westküste Japans gibt es rund um die Großstädte Kanazawa und Toyama Strecken und Bahnhöfe mit vielen Kirschbäumen. Kanazwa ist eine der wenigen Städte Japans mit einer erhaltenen Altstadt. Dort besucht das Filmteam eine Geisha und besichtigt den Kenruko-Park, einen der berühmtesten in Japan. Die filmische Reise entlang der japanischen Westküste offenbart die Kontraste zwischen Metropolen und Land, zwischen Tradition und Moderne.
01.11.2025
- 13:10 - 13:50 Uhr
Die Noto-Railway führt nach Nanao, mit seinem spektakulären Straßenfest.
Zwölf Meter hohe Festwagen werden von Hunderten Menschen durch die Gassen gezogen.
Von Toyama aus führt die Strecke entlang der Toyama Bay. Die Bucht ist 1000 Meter tief und die Heimat eines Leuchttintenfischs - er leuchtet Neonblau und ist eine Delikatesse. In den 3000 Meter hohen Bergen liegt zwischen Nationalparks das Weltkulturerbe-Dorf Gokayama.