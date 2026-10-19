Dokumentation
Mit dem Zug durch Transsilvanien
Das sagenumwobene Transsilvanien, bekannt durch die Romanfigur des blutdurstigen Graf Dracula, gehört zu den landschaftlich schönsten Flecken ganz Europas.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.11.2026
- 09:50 - 10:35 Uhr
Transsilvanien, inmitten der bis zu 2000 Meter hohen Gipfel der rumänischen Karpaten, heißt wortwörtlich übersetzt "Hinter den Bergen". Das Filmteam erkundet diese rumänische Bergwelt, die einsamen Dörfer und deren traditionell lebenden Einwohner..
Es erlebt märchenhafte Kulissen von jahrhundertealten Schlössern, lernt die transsilvanische Gastfreundschaft kennen, besucht einen der letzten Urwälder Europas, lässt sich von Einheimischen die alten, schaurigen Sagen und Legenden erzählen und besucht zu guter Letzt die als Dracula-Schloss bekannte Burg Bran.