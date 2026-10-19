Dokumentation
Mit dem Zug durch Kamerun
Kamerun gilt mit seiner vielfältigen Kultur und seiner abwechslungsreichen Landschaft als eine Art "Afrika en miniature". Eine filmische Reise durch Kamerun mit der Eisenbahn.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.11.2026
- 11:05 - 11:50 Uhr
Schon der Kauf des Zugtickets ist für Europäer spannend: Kurz vor Abfahrt des Zuges verknappen die Eisenbahner die Fahrkarten künstlich, um sie auf eigene Rechnung an Schwarzhändler verkaufen zu können.