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Kurz vor der Hauptstadt Yaoundé auf über 700 Metern

Dokumentation

Mit dem Zug durch Kamerun

Kamerun gilt mit seiner vielfältigen Kultur und seiner abwechslungsreichen Landschaft als eine Art "Afrika en miniature". Eine filmische Reise durch Kamerun mit der Eisenbahn.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.11.2026
11:05 - 11:50 Uhr

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Reisedoku

Reise

Schon der Kauf des Zugtickets ist für Europäer spannend: Kurz vor Abfahrt des Zuges verknappen die Eisenbahner die Fahrkarten künstlich, um sie auf eigene Rechnung an Schwarzhändler verkaufen zu können.

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