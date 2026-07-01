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Schiffe liegen im Hafen Helsinkis

Dokumentation

Mit dem Schiff rund um die Ostsee

Die Dokumentation widmet sich der Schönheit der Küstenlandschaften rund um die Ostsee. Sei konzentriert sich auf Highlights der Natur und beeindruckender Städte und trifft auf Einheimische, die die Besonderheiten ihrer Heimat sichtbar machen. Die Reise über die sommerliche Ostsee führt von Schweden über Finnland und Sankt Petersburg bis ins Baltikum.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.07.2026
16:00 - 17:30 Uhr

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Reisedoku

Reise

Auch im Norden Europas sind sommerliche Schönwetterphasen beständiger geworden. So reisen seit dem Ende des Kalten Kriegs immer mehr Menschen, oft auf dem Wasser, Richtung Ostsee.

Sie wird auch "Baltische See" genannt und ist eins der jüngsten Meere auf dem Globus, entstanden nach der letzten Eiszeit. Typisch sind die gut erhaltenen Stadtburgen, die malerischen Schären am Rand des Mare Baltikum, die weiten, ursprünglichen Landschaften.

Ebenso bezaubern verträumte Dörfer, geschichtsträchtige Handelsmetropolen und schier endlose Sandstrände.

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