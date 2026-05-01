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Zugchef Ivan Pöllauer und Annette Krause vor dem Nachtzug / Nightexpress

Dokumentation

Mit dem Nachtzug nach Venedig

Traumziel Venedig: Das beliebte Reiseziel in Italien lässt sich von Stuttgart aus unkompliziert mit dem Zug erreichen. Moderatorin Annette Krause erkundet die Lagunenstadt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.05.2026
15:30 - 16:15 Uhr

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Reisedoku

Reise

Sie erlebt Dolce Vita zwischen Canale Grande, Markusplatz und Rialto-Brücke. Sie besucht die berühmte Modedesignerin Antonia Sautter, die mit ihren aufwendig gestalteten Kostümen jedes Jahr beim Karneval den "Ball des Dogen" inszeniert.

Der Gondolieri Stefano Vio nimmt Annette Krause mit zur Tauchbasis, von der aus er und seine Mitstreiterinnen und Mitarbeiter mehrmals im Jahr die Kanäle vom Müll befreien.

Venedig ist auch berühmt für seine Glasherstellung: Mit Petra Schaefer, Kunsthistorikerin am Deutschen Studienzentrum in Venedig, geht es in die Traditionsmanufaktur Orsoni.

Zu den kulinarischen Genüssen Venedigs zählen neben Cappuccino und Eis auch Cicchetti - kleine Snacks oder Beilagen, die gern zu Wein gereicht werden. Die Deutsche Jutta Palmen hat sich einem Verein zur Rettung der venezianischen Reben angeschlossen.

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