Mein anderes China: Wahrsagerei und wohin sie mich führt

Fünf Jahre lebte Pascal Nufer mit seiner Familie in Shanghai. Nun heißt es: „Zurück in die Schweiz“. Was bedeutet diese Umstellung für die Familie und wie geht es für ihn beruflich weiter? All das steht noch in den Sternen. Für viele Chinesen wäre klar, was sie in so einer Situation tun würden: sie gehen zum Wahrsager. In vielen Ländern Asiens ist das ganz alltäglich. Aber Pascal Nufer stand dem bisher immer skeptisch gegenüber. Doch jetzt scheint ihm der perfekte Moment zu sein, um sich auf solch ein persönliches Abenteuer einzulassen.