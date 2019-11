Mauritius - Schatzinsel im Indischen Ozean

All jene, die so leidenschaftlich nach Gold, Silber und Juwelen suchen, blicken an den tatsächlich vorhandenen Schätzen der Maskarenen vorbei: Auf Réunion gibt es in einem riesigen, einsamen Vulkankrater entlegene Dörfer, die man "Inseln" nennt und in denen die Nachfahren geflüchteter Sklaven leben - ohne Telefon und ohne Straßen. Eine Enklave der Vergangenheit.