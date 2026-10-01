Masuren – Polens Seenparadies

In Olsztyn, der Hauptstadt der Masuren, erlebt sie einen fröhlichen Kneipenabend mit Studierenden und eine sportliche Herausforderung. Sie macht einen Abstecher zum Jachthafen von Mikolajki am Śniardwy-See, lässt sich in der Johannisburger Heide in den masurischen "Volkssport" Pilze sammeln einweihen und genießt die traumhafte Natur per Kanu und auf einer Tour mit dem Hausboot. Aber Judith Rakers wandelt in der Region, die einst zu Ostpreußen gehörte, auch auf den Spuren deutsch-polnischer Geschichte und erfährt einiges über die Volksgruppe der Masuren.