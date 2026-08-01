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Daniel Aßmann bei einem kleinen Picknick mit maltesischen Spezialitäten und Blick auf den Hafen von Valletta

Dokumentation

Malta – Sonneninsel im Mittelmeer

Nicht ohne Grund gilt Malta als "Hollywood des Mittelmeers": Die Insel ist eine beliebte Drehkulisse. Daniel Aßmann folgt den Spuren Hollywoods und entdeckt spektakuläre Schauplätze.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.08.2026
17:00 - 18:30 Uhr

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Reisedoku

Reise

Er reist nach Malta, Gozo und Comino, taucht in Kultur und Geschichte ein und erlebt filmreife Natur – von der Schlucht bei Xaqqa bis zu Gozo mit Farmleben und Ziegenkäse. Der Ġgantija-Tempel zählt zu den ältesten freistehenden Bauten der Welt.

Mehr als 200 Filmteams drehten bereits auf Malta, viele Sets sind zugänglich – etwa Fort Ricasoli und die "Popeye"-Kulisse Sweethaven. Auch "Game of Thrones", "Gladiator" und "Das Boot" entstanden dort.

Die Kreuzritter des Malteserordens haben das Inselreich berühmt gemacht. Ihr Erbe lockt noch heute Touristen aus aller Welt an. Seit 1798 ist der Orden zwar nicht mehr auf Malta beheimatet, aber einige Nachfahren der Ordensritter leben noch dort. Daniel Aßmann besucht den Palast "Casa Rocca Piccola", in dem die Adelsfamilie de Piro ihren Wohnsitz hat und einen Teil maltesischer Kultur bewahrt.

Wind, Wasser und Wetter haben den Archipel vor Millionen von Jahren erschaffen und verändern die Küstenlandschaft Maltas auch heute noch. So ist an der Kalkküste im Nordwesten der Insel auch die Höhle Ta' Marija entstanden. Daniel Aßmann macht eine Kajaktour entlang der Küste und entdeckt die spektakuläre Haupthöhle mit ihren beeindruckenden Steinformationen, die 40 Meter lang ist.

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