Madeira ist berühmt für seinen üppigen Blumenbewuchs - hier das Blumenfest 2004

Quelle: ORF/Power of Earth

Mensch und Kultur spielen in "Madeira - Smaragd im Atlantik" eine wichtige Rolle. Unter anderem reist das Team auf einem Segelschiff aus dem 15. Jahrhundert und begleitet die noch heute ansässigen Tiefseefischer, die mit 2.000 Meter langen Angeln den "Espada", den Degenfisch, erbeuten - eine Spezies, die ebenfalls nur an den Küsten Madeiras vorkommt.



Der gleichnamige Wein ist das, was viele wohl mit der Insel Madeira in Verbindung bringen. "Universum" zeigt nicht nur die Herstellung des weltberühmten Madeiraweins, sondern auch unbekannte Seiten der Insel wie etwa die kuriosen Berufe des Korbschlitten-Fahrer oder Zuckerrohrsaft-Presser.