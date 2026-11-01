Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Reise
  4. Luxemburg – Kleines Land, große Vielfalt
Ramon Babazadeh lernt das Müllerthal im Osten Luxemburgs kennen, das ein beliebtes Ziel für Wanderer und Mountainbike ist

Dokumentation

Luxemburg – Kleines Land, große Vielfalt

Abenteuer, Aktivurlaub und Genuss: Ramon Babazadeh entdeckt Luxemburg sportlich, kulinarisch und mit überraschenden Begegnungen bis hinein in den großherzoglichen Palast.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.11.2026
14:00 - 15:30 Uhr

Mehr

Reisedoku

Reise

Er fährt im Ballon über Schengen, wandert und klettert im Müllerthal, erkundet den roten Süden per Mountainbike und erlebt Luxemburg-Stadt beim Joggen mit einer Laufgruppe.

Außerdem besucht Ramon eine Käserei, probiert auf Schloss Beaufort den Johannisbeer-Likör Cassero, backt mit Sterneköchin Lea Linster Madeleines, spricht mit Jean Asselborn über Europa und erhält von Großherzogin María Teresa einen besonderen Einblick hinter die Kulissen des Palastes.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.