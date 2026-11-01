Dokumentation
Luxemburg – Kleines Land, große Vielfalt
Abenteuer, Aktivurlaub und Genuss: Ramon Babazadeh entdeckt Luxemburg sportlich, kulinarisch und mit überraschenden Begegnungen bis hinein in den großherzoglichen Palast.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.11.2026
- 14:00 - 15:30 Uhr
Er fährt im Ballon über Schengen, wandert und klettert im Müllerthal, erkundet den roten Süden per Mountainbike und erlebt Luxemburg-Stadt beim Joggen mit einer Laufgruppe.
Außerdem besucht Ramon eine Käserei, probiert auf Schloss Beaufort den Johannisbeer-Likör Cassero, backt mit Sterneköchin Lea Linster Madeleines, spricht mit Jean Asselborn über Europa und erhält von Großherzogin María Teresa einen besonderen Einblick hinter die Kulissen des Palastes.