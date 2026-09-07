Lindau - Perle im Bodensee

Die engen Gassen von Lindau kann man nur zu Fuß erkunden.

Quelle: ARO Film

Man muss schon selbst durch die vielen engen Gassen und kleinen Plätze geschlendert sein, die Uferpromenade und die verwinkelten Häuserzeilen entdecken, um das Flair der Inselstadt wahrzunehmen.



"Wer hier auf der Insel ein altes, desolates Haus kauft, muss sich im Klaren sein, man erwirbt es nicht allein", sagt der österreichische Unternehmer Dieter Unterberger, der mit seiner Familie ein denkmalgeschütztes Objekt renoviert und zu einem kleinen Hotel umgebaut hat. "Das Denkmalamt redet dabei mit, es muss mitreden, weil wir sonst nicht die vielen schönen alten Häuser sehen würden, die entsprechend aufwändig renoviert wurden, die Lindau heute ausmachen". Viele Details mussten erhalten werden, nur beim Komfort und der Sicherheit durfte Neues geschaffen werden.



Anna Maria Weiss ist eine junge Künstlerin, die sich Lindau als Lebensort ausgesucht hat. Sie ist begeistert von der Technik der Radierung und vom Bodensee. "Ich geh mir abends den See angucken und jedes Mal ist er anders, die Farben verändern sich und ergeben immer eine neue Komposition. Mal rot, mal gelb, so als hätte ihn jemand gemalt!"



Stefanie Steinmayer betreibt ein Künstleratelier auf der Insel. Sie liebt die vielen Besucherinnen und Besucher, sie inspirieren sie für ihre Arbeit. "Ich lasse bis spät in den Herbst die Türe offen, damit sich die Leute eingeladen fühlen, hereinzukommen. Sie stammen aus aller Welt, die Gespräche schätze ich sehr". Sie kennt viele schöne Flecken am Bodensee und bringt sie zu Papier.



Am letzten Mittwoch im Juli steht Lindau alljährlich im Festfieber. Tausende Kinder feiern mit ihren Eltern den Schulschluss. Die Schülerinnen und Schüler ziehen vor das alte Rathaus, um gemeinsam zu feiern. Besonderen Wert wird auf den Blumenschmuck gelegt. Kinder und Erwachsene tragen frisch gesteckte Blumenkränze auf dem Kopf und schwenken Blumenkränze. Das Volksfest wird von Musikkapellen und Spielmannszügen begleitet. Lindau ist dem Namen nach vielen Menschen bekannt.



Raphaela Stefandl macht Lust darauf, die Insel für sich zu entdecken, die Plätze der Einheimischen, die Marionettenoper oder das Atelier eines Künstlers, der Särge und Urnen nach Wunsch bemalt.