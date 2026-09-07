Dokumentation
Lindau - Perle im Bodensee
Das historisch gewachsene, architektonische Ensemble von Lindau ist einzigartig. Im Mittelalter gegründet wurde die deutsche Inselstadt im Bodensee nie durch Kriege zerstört.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 19.10.2026
- 20:15 - 21:00 Uhr
Das Flair der Stadt zieht Menschen aus aller Welt an mit den engen Gassen, verwinkelten Häuserzeilen und der Uferpromenade. Vom Hafen mit dem Leuchtturm und dem Wahrzeichen, dem bayrischen Löwen, hat man einen famosen Blick auf die Berge in Österreich und der Schweiz.
Lindau hat eine wechselvolle mehr als 1000jährige Geschichte. Graf Adalbert von Rätien stiftete nach einer Rettung aus Seenot ein Nonnenkloster auf der Insel, die Damen waren die ersten Bewohnerinnen von Lindau. Der Name stammt wohl von Lindenbäumen, die schon damals auf der Insel gewachsen sind.
Im Mittelalter wurde die Stadt weiterentwickelt. Die wichtigsten Häuser wurden am höchsten Punkt der Insel errichtet, aus Angst vor Überflutungen. Die Höhendifferenz zwischen dem Rathaus und dem Ufer beträgt 3 Meter. Lindau ist rund sieben Hektar groß und kann in gut einer Stunde zu Fuß umrundet werden.
Man muss schon selbst durch die vielen engen Gassen und kleinen Plätze geschlendert sein, die Uferpromenade und die verwinkelten Häuserzeilen entdecken, um das Flair der Inselstadt wahrzunehmen.
"Wer hier auf der Insel ein altes, desolates Haus kauft, muss sich im Klaren sein, man erwirbt es nicht allein", sagt der österreichische Unternehmer Dieter Unterberger, der mit seiner Familie ein denkmalgeschütztes Objekt renoviert und zu einem kleinen Hotel umgebaut hat. "Das Denkmalamt redet dabei mit, es muss mitreden, weil wir sonst nicht die vielen schönen alten Häuser sehen würden, die entsprechend aufwändig renoviert wurden, die Lindau heute ausmachen". Viele Details mussten erhalten werden, nur beim Komfort und der Sicherheit durfte Neues geschaffen werden.
Anna Maria Weiss ist eine junge Künstlerin, die sich Lindau als Lebensort ausgesucht hat. Sie ist begeistert von der Technik der Radierung und vom Bodensee. "Ich geh mir abends den See angucken und jedes Mal ist er anders, die Farben verändern sich und ergeben immer eine neue Komposition. Mal rot, mal gelb, so als hätte ihn jemand gemalt!"
Stefanie Steinmayer betreibt ein Künstleratelier auf der Insel. Sie liebt die vielen Besucherinnen und Besucher, sie inspirieren sie für ihre Arbeit. "Ich lasse bis spät in den Herbst die Türe offen, damit sich die Leute eingeladen fühlen, hereinzukommen. Sie stammen aus aller Welt, die Gespräche schätze ich sehr". Sie kennt viele schöne Flecken am Bodensee und bringt sie zu Papier.
Am letzten Mittwoch im Juli steht Lindau alljährlich im Festfieber. Tausende Kinder feiern mit ihren Eltern den Schulschluss. Die Schülerinnen und Schüler ziehen vor das alte Rathaus, um gemeinsam zu feiern. Besonderen Wert wird auf den Blumenschmuck gelegt. Kinder und Erwachsene tragen frisch gesteckte Blumenkränze auf dem Kopf und schwenken Blumenkränze. Das Volksfest wird von Musikkapellen und Spielmannszügen begleitet. Lindau ist dem Namen nach vielen Menschen bekannt.
Raphaela Stefandl macht Lust darauf, die Insel für sich zu entdecken, die Plätze der Einheimischen, die Marionettenoper oder das Atelier eines Künstlers, der Särge und Urnen nach Wunsch bemalt.