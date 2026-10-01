Dokumentation
Kroatiens Süden – Inselparadies und Traumstädte
Über 1000 Inseln, spektakuläre Küsten und historische Städte: Ramon Babazadeh reist durch den Süden Kroatiens und entdeckt die Vielfalt der Adriaküste.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 21.10.2026
- 17:00 - 18:30 Uhr
Auf Vis erkundet er eine geheimnisvoll blau leuchtende Grotte, und in der Cetina-Schlucht wagt er sich beim Canyoning 180 Meter in die Tiefe. Unterwegs erlebt er die Gastfreundschaft der Menschen und die Tradition des Klapa-Gesangs.
Weitere Stationen der Reise sind der Krka-Nationalpark mit seinen berühmten Wasserfällen sowie die Küstenstädte Split und Dubrovnik. Beide dienten bereits als Kulisse für zahlreiche Filme und Serien, darunter "Game of Thrones".