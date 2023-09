Dokumentation

Korsika - Wilde Insel im Mittelmeer

Korsika - weite Strände, wilde Bergmassive, klare Flüsse und alte Städte: Da ist für jeden etwas dabei. In der Ferienzeit bevölkert sich die Mittelmeerinsel mit Zehntausenden Touristen. In der Vorsaison dagegen ist Korsika entspannt. Wenige Autos fahren auf den endlosen Kurvenstraßen, es gibt viel Platz an den Stränden und kaum Wanderer in den Bergen. Die beste Zeit, um die Insel in Ruhe zu erleben.

Datum: 19.09.2023