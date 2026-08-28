Dokumentation
Korsika – Wilde Insel im Mittelmeer
Korsika - weite Strände, wilde Bergmassive, klare Flüsse und alte Städte: Da ist für jeden etwas dabei. In der Ferienzeit bevölkert sich die Mittelmeerinsel mit Zehntausenden Touristen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 29.09.2026
- 17:45 - 18:30 Uhr
In der Vorsaison dagegen ist Korsika entspannt. Wenige Autos fahren auf den endlosen Kurvenstraßen, es gibt viel Platz an den Stränden und kaum Wanderer in den Bergen. Die beste Zeit, um die Insel in Ruhe zu erleben.
Wer sportlich ist, geht in einer Via Ferrata klettern, lernt segeln oder lässt sich von einem Esel durch mediterrane Wildnis begleiten. Wer es ruhiger mag, setzt sich bei einem Aperitif in ein Hafenrestaurant oder genießt einfach das glasklare Blau des Meeres.