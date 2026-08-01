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Nina Heins am Strand. Im Hintergrund das Schiffswrack der Cabo Santa Maria.

Dokumentation

Kapverden erleben

Sattgrüne Berge, endlose Strände, lebhafte Städte - die kapverdischen Inseln sind vielfältig, und jede Insel ist ein eigener Kosmos. Die Filmemacher stürzen sich ins Abenteuer Inselhopping.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.08.2026
13:15 - 14:00 Uhr

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Reisedoku

Reise

Rund 600 Kilometer von Senegals Hauptstadt Dakar entfernt liegt die östlichste Insel Boa Vista. Die endlos langen Sandstrände sind Anziehungspunkt für Sonnenhungrige und ein wichtiger Nistplatz für Meeresschildkröten.

Dort erleben die Filmemacher Nina Heins und Jonas Weinhold den magischen Moment, wenn sich 80 Schildkrötenbabys gleich nach dem Schlüpfen auf den Weg in den Atlantik machen.

Mindelo auf der Insel São Vicente ist die zweitgrößte Stadt der Kapverden und gilt als heimliche Hauptstadt. Dort dreht sich alles um Musik und Kultur - und um den Karneval. Der wird nach brasilianischem Vorbild gefeiert, und Nina darf bei den Proben einer Sambagruppe selbst zur Trommel greifen.

Die Reise führt Nina und Jonas weiter auf die Wanderinsel Santo Antão, auf der sie die üppige Landschaft kennenlernen und ins Alltagsleben eintauchen. In einem kleinen Dorf lernt Nina, das Nationalgericht Cachupa zuzubereiten.

Santiago gilt als die afrikanischste der kapverdischen Inseln, und das erleben die beiden auf den bunten Märkten der Hauptstadt Praia. In Cidade Velha tauchen sie in die Geschichte der Insel ein. An der Küste legten die ersten portugiesischen Siedler auf den Kapverden an.

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