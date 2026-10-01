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Kalabrien - Land zwischen den Meeren

Zwischen Tyrrhenischem und Ionischem Meer liegt Kalabrien an der Spitze des italienischen Stiefels. Schroffe Berge, lange Küsten und historische Orte prägen die Region im Süden Italiens.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 31.07.2027

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Reisedoku

Reise

Kalabrien bildet die Spitze des italienischen Stiefels. Im Westen grenzt die Region an das Tyrrhenische Meer, im Osten an das Ionische Meer. Gebirge, bewaldete Hochflächen und eine mehr als 700 Kilometer lange Küste prägen den äußersten Süden des italienischen Festlands. Die Straße von Messina trennt Kalabrien von Sizilien.

Kalabrien zwischen Tyrrhenischem und Ionischem Meer

Die Landschaft Kalabriens ist von starken Gegensätzen geprägt. Entlang der Küsten wechseln sich lange Strände mit felsigen Abschnitten und steilen Klippen ab. Im Landesinneren bestimmen dagegen Berge und Wälder das Bild. Zu den großen Gebirgsregionen gehören der Pollino im Norden, die Sila im Zentrum und der Aspromonte im Süden.

Viele Orte liegen nicht unmittelbar am Meer, sondern erhöht auf Hügeln und Berghängen. Historische Altstädte, kleine Dörfer und landwirtschaftlich genutzte Landschaften erzählen von einer Region, die über Jahrhunderte vom Leben zwischen Küste und Gebirge geprägt wurde.

Griechen, Römer und die Spuren der Antike

Kalabrien blickt auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück. Ab dem 8. Jahrhundert vor Christus gründeten Griechen an den Küsten Süditaliens zahlreiche Siedlungen. Die Region wurde Teil der sogenannten Magna Graecia und entwickelte sich zu einem bedeutenden Zentrum der griechischen Kultur im westlichen Mittelmeerraum.

Später gehörte Kalabrien zum Römischen Reich und stand im Laufe der Jahrhunderte unter dem Einfluss unterschiedlicher Herrschaften. Archäologische Stätten, Kirchen, Burgen und historische Stadtkerne erinnern bis heute an verschiedene Epochen der kalabrischen Geschichte.

Zwischen wilden Bergen und Bergamottenhainen

Kalabrien gehört heute zu den weniger dicht besiedelten Regionen Italiens. Landwirtschaft und traditionelle Produkte spielen vielerorts weiterhin eine wichtige Rolle. Angebaut werden unter anderem Oliven und Zitrusfrüchte. Eine Besonderheit ist die Bergamotte, deren Anbau sich vor allem auf die ionische Küste im Süden Kalabriens konzentriert.
Zwischen zwei Meeren, ausgedehnten Gebirgslandschaften und den Spuren einer jahrtausendealten Geschichte zeigt Kalabrien die Vielfalt des äußersten Südens des italienischen Festlands.

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