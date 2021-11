Kärnten - Sonne, See und Dampf

Auf der nahen Rosentalbahn wartet in Weizelsdorf ein Dampfzug mit offenen Plattformwagen im Stil der 50er-Jahre. Damals wurde der Personenverkehr auf der Strecke eingestellt. In den 1990er-Jahren folgte auch der Güterverkehr. Der Eisenbahnverein "Nostalgiebahnen in Kärnten" kaufte daraufhin die verbleibende Strecke und betreibt sie heute als Museumsbahn. Nach 45 Minuten ist die Fahrt in Ferlach zu Ende. Hier wartet eine alte Tram, um die Eisenbahnfreunde ins nahe Historama zu bringen.